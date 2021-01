Roma-Spezia 4-3, le pagelle di CalcioWeb: Borja Mayoral e Pellegrini salvano la panchina di Fonseca (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ andato in archivio il secondo match della 19esima giornata del campionato di Serie A, successo per la Roma contro lo Spezia che riscatta in parte le ultime deludenti prestazioni, il tecnico Fonseca salva per il momento la panchinna. Ottima partita dell’attaccante Borja Mayoral, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I padroni di casa passano in vantaggio con Borja Mayoral, l’11 di Italiano non demorde e trova il pareggio con Piccoli. Nelle ripresa la Roma sembra chiudere i conti ancora con Mayoral e Karsdorp. Lo Spezia raggiunge il clamoroso pareggio con Farias e Verde. Sembra ormai inevitabile l’esonero di Fonseca, ma in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ andato in archivio il secondo match della 19esima giornata del campionato di Serie A, successo per lacontro loche riscatta in parte le ultime deludenti prestazioni, il tecnicosalva per il momento la panchinna. Ottima partita dell’attaccante, è quanto emerso dallepubblicate dalla redazione di. I padroni di casa passano in vantaggio con, l’11 di Italiano non demorde e trova il pareggio con Piccoli. Nelle ripresa lasembra chiudere i conti ancora cone Karsdorp. Loraggiunge il clamoroso pareggio con Farias e Verde. Sembra ormai inevitabile l’esonero di, ma in ...

90' + 1' - La Roma torna ancora in vantaggio: da sinistra palla che finisce a Bruno Peres. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il ...

Roma-Spezia: 4-3 finale

52':Borja Mayoral all'inizio ripresa riporta in vantaggio la Roma. Veretout serve lo spagnolo che trova l'angolo. 45': Fine primo tempo dopo due minuti di recupero. 33'. Piccoli esce per un problema m ...

