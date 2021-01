Roma, Fonseca: “Che emozione il gol nel finale, siamo uniti. Dzeko? Ho già detto…” (Di sabato 23 gennaio 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Spezia: "Il gol nel finale è stato un momento emozionante, sarebbe stata un'ingiustizia non vincere oggi. L'abbraccio nel finale dimostra che siamo tutti uniti. Dzeko? Ho già parlato ieri e non voglio aggiungere altro. Quella di oggi è una vittoria importante e conta più di tutto il resto. Gli errori difensivi dipendono da diverse circostanze, ma sono errori di gruppo e non individuali. Il risultato di oggi non è giusto perchè lo Spezia non ha creato così tanto da poterci fare 3 gol, noi invece abbiamo fatto bene. Mayoral ha fatto una gran partita, alla Roma sono tutti titolari. Le critiche non mi danno fastidio".caption id="attachment 1080291" align="alignnone" width="3000" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) L'allenatore dellaPauloha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Spezia: "Il gol nelè stato un momento emozionante, sarebbe stata un'ingiustizia non vincere oggi. L'abbraccio neldimostra chetutti? Ho già parlato ieri e non voglio aggiungere altro. Quella di oggi è una vittoria importante e conta più di tutto il resto. Gli errori difensivi dipendono da diverse circostanze, ma sono errori di gruppo e non individuali. Il risultato di oggi non è giusto perchè lo Spezia non ha creato così tanto da poterci fare 3 gol, noi invece abbiamo fatto bene. Mayoral ha fatto una gran partita, allasono tutti titolari. Le critiche non mi danno fastidio".caption id="attachment 1080291" align="alignnone" width="3000" ...

