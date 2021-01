Roma, El Shaarawy positivo: bassa carica virale, slittano le visite (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma - L'avventura di Stephan El Shaarawy con la Roma partirà inevitabilmente con qualche giorno di ritardo. Perchè l'attaccante, sbarcato ieri nella Capitale e proveniente da Dubai, è risultato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)- L'avventura di Stephan Elcon lapartirà inevitabilmente con qualche giorno di ritardo. Perchè l'attaccante, sbarcato ieri nella Capitale e proveniente da Dubai, è risultato ...

DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO EL SHAARAWY A ROMA, DOMANI LE VISITE MEDICHE #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - DiMarzio : La squadra giallorossa entra in “bolla” - ILOVEPACALCIO : #Roma: due membri dello staff e il nuovo acquisto #ElShaarawy positivi. Squadra in bolla - MarcoMark1899 : RT @NuovoNando: Milan > Fikayo (Canada) Sevilla > Gomez (Argentina) Roma > El Shaarawy (Italia) Inter > Pigno Rato (Messico) -