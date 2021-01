Roma, due membri dello staff positivi al Covid: squadra in bolla e alle 15 c’è lo Spezia (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma è entrata in bolla a Trigoria a seguito degli ultimi tamponi per il coronavirus effettuati. Infatti, sono state riscontrate due positività al Covid: non si tratta di giocatori ma di componenti dello staff del club giallorosso.Le due persone sono entrate immediatamente in isolamento e per il momento la squadra è entrata in bolla in attesa di conoscere l'esito dei nuovi test. I calciatori e la società attendono di sapere il risultato anche perché alle 15 è prevista la sfida di campionato per la 19^ giornata di Serie A contro lo Spezia. La speranza è che il gruppo squadra non sia stato coinvolto in ulteriori contagi.caption id="attachment 1079187" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Laè entrata ina Trigoria a seguito degli ultimi tamponi per il coronavirus effettuati. Infatti, sono state riscontrate duetà al: non si tratta di giocatori ma di componentidel club giallorosso.Le due persone sono entrate immediatamente in isolamento e per il momento laè entrata inin attesa di conoscere l'esito dei nuovi test. I calciatori e la società attendono di sapere il risultato anche perché15 è prevista la sfida di campionato per la 19^ giornata di Serie A contro lo. La speranza è che il grupponon sia stato coinvolto in ulteriori contagi.caption id="attachment 1079187" align="alignnone" width="1024" ...

