Roma da brividi, si fa rimontare due gol, decide Pellegrini al 92’: 4-3 allo Spezia (Di sabato 23 gennaio 2021) In un momento difficilissimo, con Fonseca sulla graticola anche per la vicenda Dzeko, la Roma è tornata a vincere: 4-3 allo Spezia, dentro una partita con alti e bassi. Borja Mayoral ha sbloccato al 17’, poi black-out difensivo e pareggio di Piccoli al 24’. Nella ripresa la Roma ha trovato due gol nel giro di tre minuti: prima Mayoral all’8’ dopo un’iniziativa di Veretout, quindi il tris di Karsdorp assistito da Spinazzola. Al 14’ lo Spezia ha accorciato con Farias su assist di Galabinov, la Roma ha sfiorato il poker con lo stesso Mayoral e con Carles Perez, poi ha anche sofferto. E ha incassato il 3-3 dopo uno strafalcione di Smalling al 44, sfruttato dall’ex Verde con un sinistro impeccabile. Ma la Roma ha avuto la forza di reagire: al 47’ discesa di Bruno Perese a ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) In un momento difficilissimo, con Fonseca sulla graticola anche per la vicenda Dzeko, laè tornata a vincere: 4-3, dentro una partita con alti e bassi. Borja Mayoral ha sbloccato al 17’, poi black-out difensivo e pareggio di Piccoli al 24’. Nella ripresa laha trovato due gol nel giro di tre minuti: prima Mayoral all’8’ dopo un’iniziativa di Veretout, quindi il tris di Karsdorp assistito da Spinazzola. Al 14’ loha accorciato con Farias su assist di Galabinov, laha sfiorato il poker con lo stesso Mayoral e con Carles Perez, poi ha anche sofferto. E ha incassato il 3-3 dopo uno strafalcione di Smalling al 44, sfruttato dall’ex Verde con un sinistro impeccabile. Ma laha avuto la forza di reagire: al 47’ discesa di Bruno Perese a ...

