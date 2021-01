Roma, Allegri in pole. Mazzarri l'alternativa (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma alla resa dei conti. La partita di oggi è decisiva: forse anche in caso di pareggio. Solo una vittoria contro lo Spezia potrebbe salvare Fonseca , perché i Friedkin preferirebbero cambiare a fine ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)alla resa dei conti. La partita di oggi è decisiva: forse anche in caso di pareggio. Solo una vittoria contro lo Spezia potrebbe salvare Fonseca , perché i Friedkin preferirebbero cambiare a fine ...

DiMarzio : Se le cose dovessero precipitare, l'#ASRoma valuterà il profilo di #Allegri - GoalItalia : La #Roma dà fiducia a tempo a Fonseca, ma ha già pre-allertato Allegri in caso di esonero ?? [?? Sky Sport] - LAROMA24 : Fonseca-Dzeko: è rottura totale. La Roma punta tutto su Allegri #AsRoma - sportli26181512 : #Roma, Allegri in pole. Mazzarri l'alternativa: Ingaggio in corsa: Max valuta tutte le condizioni, l’ex Torino dice… - forzaroma : Fonseca-Dzeko, è rottura totale. La Roma punta tutto su Allegri #ASRoma #RomaSpezia -