Rob Cohen, chi è il regista accusato di violenza: età, film, moglie, vita privata (Di sabato 23 gennaio 2021) Conosciamo meglio la storia di Rob Cohen, il regista accusato di violenza da Asia Argento: tutte le curiosità sulla sua vita privata Rob Cohen, celebre regista accusato di violenza da Asia Argento, è nato nel 1949 a Cornwall, New York. Si laurea con lode all’Università di Harvard, poi si concentra soprattutto sull’antropologia e studi visivi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 23 gennaio 2021) Conosciamo meglio la storia di Rob, ildida Asia Argento: tutte le curiosità sulla suaRob, celebredida Asia Argento, è nato nel 1949 a Cornwall, New York. Si laurea con lode all’Università di Harvard, poi si concentra soprattutto sull’antropologia e studi visivi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

elvira_serra : E se poi a riprendere una tua intervista è @lemondefr è davvero festa! (Asia Argento sul @Corriere) - solospettacolo : Asia Argento 'Rob Cohen è un predatore, mi ha dato la droga dello stupro' - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: In un’intervista la Argento anticipa i contenuti dell’autobiografia nella quale racconta per la prima volta degli abusi su… - tweetnewsit : In un’intervista la Argento anticipa i contenuti dell’autobiografia nella quale racconta per la prima volta degli a… - censore_ : RT @censore_: #AsiaArgento nella sua vita oltre ad essere stata stuprata (Weinstein - Rob Cohen) è riuscita a fare sesso senza stupro? Tant… -