Rivoluzione al Museo del Sannio, cambia anche il Tempio di Iside (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Riporteremo in esposizione il patrimonio che oggi resta chiuso al pubblico”. In queste parole di Marcello Rotili, Direttore scientifico del Museo del Sannio, il significato più forte del progetto di riordino delle collezioni e delle attività di carattere culturale dell’Istituto che è stato presentato oggi al pubblico nel corso di una Conferenza Stampa che si è svolta al Museo del Sannio. Rotili ha precisato che la Sezione Numismatica che il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat visitò nel 1967 quando appuntò la Medaglia d’oro al Valor Civile sul Gonfalone della Città, oggi non è esposta: “Eppure gli spazi espositivi sono maggiori oggi che sessanta anni or sono. Dunque la Sezione Numismatica deve tornare alla luce”. All’iniziativa voluta da Antonio Di Maria, presidente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Riporteremo in esposizione il patrimonio che oggi resta chiuso al pubblico”. In queste parole di Marcello Rotili, Direttore scientifico deldel, il significato più forte del progetto di riordino delle collezioni e delle attività di carattere culturale dell’Istituto che è stato presentato oggi al pubblico nel corso di una Conferenza Stampa che si è svolta aldel. Rotili ha precisato che la Sezione Numismatica che il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat visitò nel 1967 quando appuntò la Medaglia d’oro al Valor Civile sul Gonfalone della Città, oggi non è esposta: “Eppure gli spazi espositivi sono maggiori oggi che sessanta anni or sono. Dunque la Sezione Numismatica deve tornare alla luce”. All’iniziativa voluta da Antonio Di Maria, presidente ...

glezllanio : RT @CGCuba_Milano: #Cuba, le 7 cose imperdibili del'Avana: ??Passeggiare per l'Avana Vecchia. ??Visita al Museo della Rivoluzione. ??Un giro i… - ClaudioPalazzi : Street Art, l’arte tra rivoluzione, vandalismo e innovazione - PaoloPeraino : RT @CGCuba_Milano: #Cuba, le 7 cose imperdibili del'Avana: ??Passeggiare per l'Avana Vecchia. ??Visita al Museo della Rivoluzione. ??Un giro i… - ZayasTabio : RT @CGCuba_Milano: #Cuba, le 7 cose imperdibili del'Avana: ??Passeggiare per l'Avana Vecchia. ??Visita al Museo della Rivoluzione. ??Un giro i… - AlfredoTuitCuba : RT @CGCuba_Milano: #Cuba, le 7 cose imperdibili del'Avana: ??Passeggiare per l'Avana Vecchia. ??Visita al Museo della Rivoluzione. ??Un giro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Museo La rivoluzione digitale del Museo di Reggio: nasce l'hashtag #AbbracciailMArRC CityNow Con il progetto MULM (Il Museo più lungo del Mondo) Italia e Svizzera sono sempre più vicine

TERRITORIO – Il Progetto MuLM – Il Museo più Lungo del Mondo, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera V-A Asse II Ambiente e Cultura, è finalizza ...

Riparte l'agenda del Weekender. Appuntamenti virtuali e riapertura di mostre e musei

Dopo il nuovo stop dovuto all'emergenza Coronavirus questo fine settimana riparte l'agenda degli eventi in Valdarno: dagli appuntamenti virtuale tramite streaming alla riapertura di mostre e musei [No ...

TERRITORIO – Il Progetto MuLM – Il Museo più Lungo del Mondo, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera V-A Asse II Ambiente e Cultura, è finalizza ...Dopo il nuovo stop dovuto all'emergenza Coronavirus questo fine settimana riparte l'agenda degli eventi in Valdarno: dagli appuntamenti virtuale tramite streaming alla riapertura di mostre e musei [No ...