Riviviamo il passato aspettando il VALORANT Champions Tour

Leggi su esports247

(Di sabato 23 gennaio 2021) In questo mese la stagione competitiva disi è concessa un po’ di riposo dopo che dicembre era stato molto denso di appuntamenti per via del First Strike. Le squadre stanno ricaricando le batterie in vista del VCT () che anche quest’anno incoronerà la migliore squadra del mondo. Sebbene sia periodo di vacanza non mancano le notizie, in questo articolo vi riportiamo le principali e i momenti salienti della stagione appena conclusa. Iniziamo dalla sorpresa dell’ultima stagione 100 Thieves che, dopo aver ricostruito praticamente da zero la propria rosa basando il tutto sul proprio capitano Spencer “Hiko” Martin è riuscita ad ottenere risultati eccezionali aggiudicandosi il titolo di First Strike: North America e un montepremi di 40 mila dollari americani. Continuiamo con Cloud9 che ha ...