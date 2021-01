Ritorno del freddo sull’Italia Ecco quando con anche la neve | i dettagli

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 23 gennaio 2021) L’offensiva del maltempo atlantico sta facendo sentire il suo peso, con pioggia, temporaliforti e nevicate. Laè caduta perlopiù in montagna, a quote più basse solo in Piemonte dove qualche fiocco inatteso è caduto venerdì persino a Torino città. Le anomalie termiche a 850 hPa riferite a martedì 26 gennaio, momento in cui irromperà l’aria più fredda su tutta ItaliaIn questa fase le condizioni meteo perturbate si accompagnano a correnti oceaniche, che trasportano aria in prevalenza mite, senza particolari ingressi d’aria fredda al seguito dei fronti perturbati. Le temperature sono pertanto risalitesopra media, in particolare al Centro-Sud. Nella serie di perturbazioni dirette, l’ultima è attesa per lunedì ad interessare parte del Nord-Est e soprattutto le ...