Rischio potente anticiclone nei Giorni della Merla | cosa significherebbe

(Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo un inverno finora caratterizzato da frequenti episodi di freddo, pur senza eccessi eclatanti in Italia, adesso l’evoluzione potrebbe indirizzarci verso uno scenario completamente opposto, con caldo invernale fuori stagione che peraltro abbiamo imparato a conoscere, soprattutto lo scorso anno. La possibile evoluzione per fine GennaioFine gennaio potrebbe vedere una temporanea fiammata di caldo anomalo su parte dell’Italia, con temperature ben oltre la norma. Prima ci sarà però da fare i conti con un’irruzione fredda che caratterizzerà i primisettimana. Al suo seguito, cercherà di rimontare un campo di alta pressione dall’Europa sudoccidentale. Si tratterà di un promontorio anticiclonico alimentato da masse d’aria particolarmente calde in quota, una vera e propria bolla d’aria di matrice subtropicale. Le correnti calde ...