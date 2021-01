Riaprono le scuole superiori, i dirigenti si riorganizzano (Di sabato 23 gennaio 2021) di Monica De Santis Lunedì 1° febbraio tornano in classe gli alunni delle scuole superiori. Così è stato deciso dal Tar, nella mattinata di ieri e confermato in serata dalla nuova ordinanza regionale emessa dal Governatore De Luca. Un ritorno in classe che però vede i dirigenti scolastici di Salerno e provincia perplessi in merito agli orari che sono stati imposti dal Prefetto di Salerno. Infatti le scuole di Salerno città e quelle della zona dell’Agro Nocerino Sarnese dovranno suddividere il 50% degli alunni in due gruppi, un primo composto dagli alunni delle prime, seconde e terze che dovrebbe entrare alle 8,15 ed un secondo gruppo che dovrebbe entrare alle ore 10. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 23 gennaio 2021) di Monica De Santis Lunedì 1° febbraio tornano in classe gli alunni delle. Così è stato deciso dal Tar, nella mattinata di ieri e confermato in serata dalla nuova ordinanza regionale emessa dal Governatore De Luca. Un ritorno in classe che però vede iscolastici di Salerno e provincia perplessi in merito agli orari che sono stati imposti dal Prefetto di Salerno. Infatti ledi Salerno città e quelle della zona dell’Agro Nocerino Sarnese dovranno suddividere il 50% degli alunni in due gruppi, un primo composto dagli alunni delle prime, seconde e terze che dovrebbe entrare alle 8,15 ed un secondo gruppo che dovrebbe entrare alle ore 10. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

