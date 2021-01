Riapertura scuole superiori, Sardegna e Lombardia in fascia arancione: cosa succede (Di sabato 23 gennaio 2021) Con il passaggio, da domenica, di Lombardia e Sardegna in zona arancione, gli studenti dalla seconda media alle superiori potranno da lunedì, secondo le disposizioni del Dpcm del 14 gennaio, tornare a scuola (gli altri lo hanno già fatto dal 7 gennaio) salvo disposizioni diverse da parte delle Regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Con il passaggio, da domenica, diin zona, gli studenti dalla seconda media allepotranno da lunedì, secondo le disposizioni del Dpcm del 14 gennaio, tornare a scuola (gli altri lo hanno già fatto dal 7 gennaio) salvo disposizioni diverse da parte delle Regioni. L'articolo .

Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - orizzontescuola : Riapertura scuole superiori, Sardegna e Lombardia in fascia arancione: cosa succede - marchenews24 : Ancona, trasporto pubblico: le iniziative per riapertura scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole: servono dati contagi certi Tecnica della Scuola Covid a Napoli, 7 casi nella sala controllo della metropolitana: tamponi di massa

Focolaio Covid tra il personale impegnato nel posto centrale operativo dei Colli Aminei della metropolitana linea 1, che ora rischia di compromettere ...

Lombardaia arancione, lo sconcerto dei commercianti: «Lockdown ingiusto: chi paga?»

Rabbia e sconcerto. La sensazione di essere stati lasciati soli «dopo una settimana di chiusura ingiusta che non ci meritavamo». Il supposto errore nella trasmissione dell’indice Rt al governo da part ...

