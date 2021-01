Riapertura scuole superiori, oltre 300mila studenti torneranno in aula da lunedì 25: i numeri (Di sabato 23 gennaio 2021) Il 25 gennaio ritornano in classe gli studenti delle scuole superiori in Liguria, Umbria, Marche e Lombardia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Il 25 gennaio ritornano in classe glidellein Liguria, Umbria, Marche e Lombardia. L'articolo .

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - orizzontescuola : Riapertura scuole superiori, oltre 300mila studenti torneranno in aula da lunedì 25: i numeri - antonello_fresu : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole superiori, Sardegna e Lombardia in fascia arancione: cosa succede -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole in Lombardia, in zona arancione superiori tornano in presenza. Le indicazioni Orizzonte Scuola Scuole chiuse a Torre Annunziata. I genitori dell’ Alfieri: “Ascione irresponsabile”

"Una decisione – scrivono i genitori – che arriva proprio quando il presidente Vincenzo De Luca ha stabilito anche la riapertura delle scuole superiori al 1° febbraio. Invece, il sindaco di Torre Annu ...

Scuole chiuse, i genitori dell'Istituto Alfieri di Torre Annunziata scrivono al sindaco: "Riaprire subito"

Reclamiamo per i nostri bambini il diritto all'istruzione e alla socialità, seppur severamente limitata in questo periodo. Chiediamo ...

"Una decisione – scrivono i genitori – che arriva proprio quando il presidente Vincenzo De Luca ha stabilito anche la riapertura delle scuole superiori al 1° febbraio. Invece, il sindaco di Torre Annu ...Reclamiamo per i nostri bambini il diritto all'istruzione e alla socialità, seppur severamente limitata in questo periodo. Chiediamo ...