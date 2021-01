Riapertura scuole da lunedì, ecco la situazione regione per regione (Di sabato 23 gennaio 2021) Le superiori torneranno in presenza parziale in Lombardia, Marche, Umbria e Liguria. La Puglia posticipa di nuovo al primo febbraio Leggi su corriere (Di sabato 23 gennaio 2021) Le superiori torneranno in presenza parziale in Lombardia, Marche, Umbria e Liguria. La Puglia posticipa di nuovo al primo febbraio

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - Corriere : Scuola, da lunedì in Lombardia riaprono medie e superiori. La situazione regione per regione - danieledv79 : RT @Corriere: ?? Le superiori torneranno in presenza parziale in Lombardia, Marche, Umbria e Liguria -