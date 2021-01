Repubblica | Ritorno a scuola di medie e licei | preoccupa l’incognita trasporti

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nella serata di ieri De Luca ha firmato l’ordinanza che dà il via libera aldi, ma ci sono ancora da risolvere numerosi problemi sul tema, come riporta oggi, come quello relativo ai. La riunione in prefettura è stata aggiornata a giovedì, tre giorni utili prima dell’inizio delle superiori. Allora si concorderà l’ultimo passaggio: quanti volontari della Protezione civile saranno necessari tra stazioni, fermate bus e altre zone a rischio assembramenti. Nonostante si lavori da settimane per un piano che garantisca il funzionamento deiper i ragazzi evitando caos e assembramenti, il nodo non è ancora stato sciolto e la questione. Anm mette in campo 45 bus in più, Eav 65 (22 ...