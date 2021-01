Renzi senza ritegno, siamo all’esibizione del ricatto. Chiede di riaprire il confronto col solito obiettivo: far fuori l’avvocato (Di sabato 23 gennaio 2021) Matteo Renzi, senza ritegno, ora dice “confrontiamoci!”. Dopo aver provocato una crisi di governo al buio e dopo aver ritirato due ministre ed un sottosegretario l’ex premier sembra intenzionato a più miti consigli e si offre di nuovo sul pubblico mercato. Si offre a Conte, ma fa anche una mossa per i critici del suo partito che non avevano visto affatto di buon occhio la dipartita dall’esecutivo e di cui alcuni – si dice tre – potrebbero lesti migrare. Il senatore toscano ce l’ha anche con il Partito democratico, la cui “campagna acquisti sta andando male”. Ma nel contempo lascia filtrare dagli spazi carsici di WhatsApp che “non è detto che fra un mese ci sia ancora Conte a Palazzo Chigi” e che la tecnica da utilizzare è quella del “polpo” da cuocere a fuoco lento. Lo fa per dire che la sua non è una resa e qualche polveruccia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Matteo, ora dice “confrontiamoci!”. Dopo aver provocato una crisi di governo al buio e dopo aver ritirato due ministre ed un sottosegretario l’ex premier sembra intenzionato a più miti consigli e si offre di nuovo sul pubblico mercato. Si offre a Conte, ma fa anche una mossa per i critici del suo partito che non avevano visto affatto di buon occhio la dipartita dall’esecutivo e di cui alcuni – si dice tre – potrebbero lesti migrare. Il senatore toscano ce l’ha anche con il Partito democratico, la cui “campagna acquisti sta andando male”. Ma nel contempo lascia filtrare dagli spazi carsici di WhatsApp che “non è detto che fra un mese ci sia ancora Conte a Palazzo Chigi” e che la tecnica da utilizzare è quella del “polpo” da cuocere a fuoco lento. Lo fa per dire che la sua non è una resa e qualche polveruccia ...

ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - sabrina_decarlo : La sapete l'ultima? #Renzi ha deciso che cosa far votare a Italia Viva senza nemmeno degnarsi di leggere i testi. È… - fattoquotidiano : Crisi governo, Fassina: “Conte è punto di unione insostituibile tra Pd e M5s, non c’è alternativa a lui. Renzi? Si… - AntonioCE : RT @m_spagna: #renzi diceva che non sarebbe mai andato al governo senza passare dai cittadini. L’ha fatto due volte #renzi diceva che avreb… - GreenhouseStone : RT @ConteZero76: Conte 'Sì ad Italia Viva ma senza Renzi' La replica sarebbe 'Sì al governo Conte ter ma senza Conte' -