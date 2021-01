"Renzi ha visto una sua crisi politica dentro il governo e ha rotto per questo motivo" (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Matteo Renzi "garantisce l'instabilità politica in Italia". A dirlo è Goffredo Bettini, esponente del Pd in prima linea per cercare di porre rimedio alla crisi politica innescata dalla decisione del leader Iv di ritirare le sue ministre. Bettini, parlando all'attivo della federazione provinciale di Roma del Pd, sottolinea il momento attraversato dal Paese ricordando che "dobbiamo ricostruire l'Italia: abbiamo le risorse del Recovery Fund, abbiamo da affrontare la campagna vaccinale, impegni internazionali e occorre un rilancio, una ripartenza, serena e consapevole delle cose fatte, ma severa nella definizione di un programma di fine legislatura". Da questo punto di vista, aggiunge, "il Pd, indicando questa strada, ha spinto il premier a imboccarla. Nel momento in cui abbiamo posto questa questione, abbiamo ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Matteo Renzi "garantisce l'instabilitàin Italia". A dirlo è Goffredo Bettini, esponente del Pd in prima linea per cercare di porre rimedio allainnescata dalla decisione del leader Iv di ritirare le sue ministre. Bettini, parlando all'attivo della federazione provinciale di Roma del Pd, sottolinea il momento attraversato dal Paese ricordando che "dobbiamo ricostruire l'Italia: abbiamo le risorse del Recovery Fund, abbiamo da affrontare la campagna vaccinale, impegni internazionali e occorre un rilancio, una ripartenza, serena e consapevole delle cose fatte, ma severa nella definizione di un programma di fine legislatura". Dapunto di vista, aggiunge, "il Pd, indicando questa strada, ha spinto il premier a imboccarla. Nel momento in cui abbiamo posto questa questione, abbiamo ...

Agenzia_Italia : 'Renzi ha visto una sua crisi politica dentro il governo e ha rotto per questo motivo' - fisco24_info : 'Renzi ha visto una sua crisi politica dentro il governo e ha rotto per questo motivo': AGI - Matteo Renzi 'garanti… - patriziadegioia : RT @mariamacina: @AndreaMarcucci @pdnetwork E visto che ci siamo le dico che “ Renzi ha rinunciato ad un confronto dopo aperture di Conte”… - cavraro_linda : @_andreamassi @berlusconi NON È CHE RENZI ANZI MISTER BEAN SIA MEGLIO!! È Tutto In un MONDO DISTORTO CI VUOLE INDEB… - rob_arci : RT @mariamacina: @AndreaMarcucci @pdnetwork E visto che ci siamo le dico che “ Renzi ha rinunciato ad un confronto dopo aperture di Conte”… -