Reggio Emilia. Premio Danza&Danza alla Fondazione nazionale Aterballetto per la produzione di Don Juan (Di sabato 23 gennaio 2021) L’eccellenza della danza regionale. Don Juan, la nuova produzione a serata intera della Fondazione nazionale della Danza / Aterballetto, vince il Premio Danza&Danza 2020, come miglior produzione italiana. Firmato dal coreografo svedese Johan Inger, il progetto, sostenuto dalla Regione, coinvolge anche un parterre di teatri e festival di assoluto rilievo. La produzione di Don Juan era iniziata prima dell’inizio della pandemia ed è stata portata a termine appena è stato possibile per i danzatori (diretti da Sveva Berti) e il coreografo, che sono tornati in sala prove tra giugno e luglio 2020. Nonostante l’anno difficile, Don Juan ha debuttato nell’ottobre 2020 al Teatro Comunale di Ferrara con ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 gennaio 2021) L’eccellenza della danza regionale. Don, la nuovaa serata intera delladella Danza /, vince ilDanza&Danza 2020, come miglioritaliana. Firmato dal coreografo svedese Johan Inger, il progetto, sostenuto dRegione, coinvolge anche un parterre di teatri e festival di assoluto rilievo. Ladi Donera iniziata prima dell’inizio della pandemia ed è stata portata a termine appena è stato possibile per i danzatori (diretti da Sveva Berti) e il coreografo, che sono tornati in sala prove tra giugno e luglio 2020. Nonostante l’anno difficile, Donha debuttato nell’ottobre 2020 al Teatro Comunale di Ferrara con ...

repubblica : Piazza Kobe Bryant: a Reggio Emilia la prima nel mondo - forumJuventus : Out da 15 giorni per covid, recupera la mattina stessa della partita, si precipita a Reggio Emilia, gli danno una m… - juventusfc : ?? Juan non è più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia… - silvanobrescian : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: a Boretto (Reggio Emilia) il livello del fiume Po si è alzato di quasi 3,5 metri nelle ultime 24 ore… - paolorenzi_pr : RT @realvarriale: Tra pochi minuti alle 20.30 in onda su @RaiUno con #MilenaBertolini e #LucaToni per #Supercoppaitaliana da Reggio Emilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Reggio Emilia, la città con più piste ciclabili d’Italia SiViaggia Reggiana-Vicenza 2-1, ossigeno puro per i granata

Reggio Emilia, 23 gennaio 2021 - Boccata d’aria purissima: finalmente. La Reggiana è tornata alla vittoria (mancava dal 12 dicembre, Cosenza-Reggiana 0-1), e lo ha fatto dopo uno dei periodi peggiori, ...

Regione: prosegue la campagna vaccinale. Garantiti tutti i richiami. In arrivo 55mila dosi Pzifer-BioNtech

La prossima settimana arriveranno in regione 54.990 nuove dosi Pzifer-BioNtech, consegnate direttamente nei punti di raccolta indicati dalle aziende sanitarie: fra aziende ospedaliere e ospedaliere-un ...

Reggio Emilia, 23 gennaio 2021 - Boccata d’aria purissima: finalmente. La Reggiana è tornata alla vittoria (mancava dal 12 dicembre, Cosenza-Reggiana 0-1), e lo ha fatto dopo uno dei periodi peggiori, ...La prossima settimana arriveranno in regione 54.990 nuove dosi Pzifer-BioNtech, consegnate direttamente nei punti di raccolta indicati dalle aziende sanitarie: fra aziende ospedaliere e ospedaliere-un ...