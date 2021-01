Recuperate le ' Poesie Veneziane de Canocia' trafugate all' Archiginnasio di Bologna

(Di sabato 23 gennaio 2021) Un volume edito nel 1881de, del poeta ottocentesco veneziano Giovanni Battista Olivo , noto come, è tornato in possesso della Biblioteca dell'di ...

Ultime Notizie dalla rete : Recuperate Poesie

Il nucleo di Udine dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio rintracciano il prezioso volume del 1881 dello scrittore veneziano Giovanni Battista Olivo durante un monitoraggio di annunci in rete ...Un gruppo di ebrei trovò rifugio sulle Orobie. Siamo tornati nel borgo che li ha protetti e che per generazioni ha mantenuto il segreto ...