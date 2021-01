Real Madrid oltre la sconfitta: regala sue magliette all’Alcoyano dopo eliminazione da Copa del Rey (Di sabato 23 gennaio 2021) La sportività prima di tutto. Il Real Madrid è andato oltre la sconfitta subita in Copa del Rey ad opera dell'Alcoyano, squadra equivalente alla Serie C italiana. dopo l'eliminazione, i blancos sono stati protagonisti di un bellissimo gesto di fair play nei confronti dei rivali che, difficilmente, sarà dimenticato dai giocatori del piccolo club.Come mostrato dallo stesso Alcoyano sui propri canali social, dopo la gara di mercoledì scorso in Coppa, il Real Madrid ha fatto pervenire alla società e ai suoi tesserati una maglia per ciascun calciatore. Nello scatto diffuso su Instagram, ecco i protagonisti del successo per 2-1 contro i blancos con le varie maglie dei più quotati colleghi.I calciatori dell'Alcoyano hanno ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) La sportività prima di tutto. Ilè andatolasubita indel Rey ad opera dell'Alcoyano, squadra equivalente alla Serie C italiana.l', i blancos sono stati protagonisti di un bellissimo gesto di fair play nei confronti dei rivali che, difficilmente, sarà dimenticato dai giocatori del piccolo club.Come mostrato dallo stesso Alcoyano sui propri canali social,la gara di mercoledì scorso in Coppa, ilha fatto pervenire alla società e ai suoi tesserati una maglia per ciascun calciatore. Nello scatto diffuso su Instagram, ecco i protagonisti del successo per 2-1 contro i blancos con le varie maglie dei più quotati colleghi.I calciatori dell'Alcoyano hanno ...

