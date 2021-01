Raggi, uno sconcertante "finale alla Trump". A pochi mesi dal voto, terremoto M5s: "visioni politiche diverse", chi fa fuori (Di sabato 23 gennaio 2021) Un "finale alla Donald Trump" per il sindaco di Roma Virginia Raggi. Il dem Filippo Sensi ironizza ma al Campidoglio va in scena un terremoto in salsa M5s: a pochi mesi dalle elezioni, la Raggi ritira le deleghe a due pezzi grossissimi della sua giunta, il vicesindaco Luca Bergamo e l'assessore allo Sviluppo economico Carlo Cafarotti, avocando a sé le deleghe alla Crescita culturale e Sviluppo economico, Turismo e Lavoro. Una decisione, spiega il primo cittadino, che "non è legata a dissapori ma a diverse visioni politiche per il futuro di Roma, che non hanno trovato una sintesi". Il tutto va però letto in un contesto più ampio, quello cioè della corsa al bis della stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Un "Donald" per il sindaco di Roma Virginia. Il dem Filippo Sensi ironizza ma al Campidoglio va in scena unin salsa M5s: adalle elezioni, laritira le deleghe a due pezzi grossissimi della sua giunta, il vicesindaco Luca Bergamo e l'assessore allo Sviluppo economico Carlo Cafarotti, avocando a sé le delegheCrescita culturale e Sviluppo economico, Turismo e Lavoro. Una decisione, spiega il primo cittadino, che "non è legata a dissapori ma aper il futuro di Roma, che non hanno trovato una sintesi". Il tutto va però letto in un contesto più ampio, quello cioè della corsa al bis della stessa ...

