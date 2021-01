Quando vi decidete a fare una Coppa Italia allargata? (Di sabato 23 gennaio 2021) ... la vostra Coppa nazionale ha ormai lo stesso sex appeal di una telecronaca Rai e la stessa credibilità di un articolo sul Torino della Gazzetta dello Sport. Ho visto circolare in rete un appello per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 gennaio 2021) ... la vostranazionale ha ormai lo stesso sex appeal di una telecronaca Rai e la stessa credibilità di un articolo sul Torino della Gazzetta dello Sport. Ho visto circolare in rete un appello per ...

Che noia la vostra Coppa Italia, rifugio delle grandi peccatrici della Serie A, paracadute per entrare almeno in una competizione europea minore in caso di stagione fallimentare in campionato: pensata ...

Sugli effetti negativi del gaming si sono sprecati fiumi di inchiostro. Ma per fortuna ci sono anche studi che dimostrano quelli positivi. Dalle capacità sociali all'empatia.

