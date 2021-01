Puntate Il Segreto dal 25 al 31 gennaio 2021, la scoperta agghiacciante di Ramon (Di sabato 23 gennaio 2021) Ramon fa una scoperta che lo fa inorridire: il figlio che aspetta Marta non è suo? Nelle Puntate de Il Segreto dal 25 al 31 gennaio 2021, vedremo che l’uomo ascolterà la conversazione tra la moglie e Adolfo. Cosa scoprirà? Inoltre vi ricordiamo che Il Segreto va in onda su Canale 5 dalle 16:20 alle 17:10 circa dal lunedì al venerdì. Il sabato la serie non viene trasmessa. La domenica, invece, l’orario di messa in onda è fissato alle 14:15 e fino alle 15:30 circa. Anticipazioni Il Segreto, Maqueda rischia la vita Jean Pierre apprende che Maqueda sa della sua presenza a La Habana e lascia intendere di volersi sbarazzare di lui. Nel frattempo, dalle trame delle Puntate de Il Segreto dal 25 al 31 gennaio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 gennaio 2021)fa unache lo fa inorridire: il figlio che aspetta Marta non è suo? Nellede Ildal 25 al 31, vedremo che l’uomo ascolterà la conversazione tra la moglie e Adolfo. Cosa scoprirà? Inoltre vi ricordiamo che Ilva in onda su Canale 5 dalle 16:20 alle 17:10 circa dal lunedì al venerdì. Il sabato la serie non viene trasmessa. La domenica, invece, l’orario di messa in onda è fissato alle 14:15 e fino alle 15:30 circa. Anticipazioni Il, Maqueda rischia la vita Jean Pierre apprende che Maqueda sa della sua presenza a La Habana e lascia intendere di volersi sbarazzare di lui. Nel frattempo, dalle trame dellede Ildal 25 al 31...

