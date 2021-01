Proteste a Mosca per Navalny, bambino viene preso dalla polizia. Oltre mille arresti tra cui la moglie dell’oppositore (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 1.090 gli arresti effettuati dalla polizia russa in tutto il Paese nel corso delle Proteste per la scarcerazione di Alexey Navalny, lo riferisce la ong OVD-Info, aggiornando il bilancio pubblicato. Anche la moglie di Navalny, Yulia, è stata arrestata a Mosca e ne ha dato notizia tramite Instagram. Sono almeno 15mila i manifestanti scesi in piazza Pushkin a Mosca per protestare contro l'arresto dell'oppositore Alexey Navalny. E altre migliaia sono scese in strada anche nell'Estremo Oriente russo e in Siberia per manifestare e chiederne la scarcerazione. A Mosca, dove già ore prima dell'inizio della protesta erano fioccati gli arresti, i sostenitori di Navalny hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 1.090 glieffettuatirussa in tutto il Paese nel corso delleper la scarcerazione di Alexey, lo riferisce la ong OVD-Info, aggiornando il bilancio pubblicato. Anche ladi, Yulia, è stata arrestata ae ne ha dato notizia tramite Instagram. Sono almeno 15mila i manifestanti scesi in piazza Pushkin aper protestare contro l'arresto dell'oppositore Alexey. E altre migliaia sono scese in strada anche nell'Estremo Oriente russo e in Siberia per manifestare e chiederne la scarcerazione. A, dove già ore prima dell'inizio della protesta erano fioccati gli, i sostenitori dihanno ...

