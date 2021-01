Proteste a Mosca per Navalny, bambino viene preso dalla polizia. La gente grida: “Lasciatelo!” (Di sabato 23 gennaio 2021) Almeno 174 persone sono state arrestate nel corso delle Proteste che si stanno svolgendo in 25 città della Russia, dove oggi sono attese centinaia di manifestazioni contro l'arresto dell'oppositore russo Alexey Navalny. I primi a scendere in piazza sono stati i sostenitori di Navalny nel Far East russo e in Siberia che hanno sfidato anche le temperature polari. Secondo il sito OVD-Info gli arresti sono stati almeno 174 e secondo MBKh al momento nelle diverse città sono scese in strada almeno 15.000 persone nonostante gli avvertimenti della polizia e le regole anti-Covid che vietano gli assembramenti. Intanto a Mosca, dove si prevede la protesta più grande, la polizia si prepara per respingere i manifestanti. La piazza Pushkin, area destinata alla manifestazione secondo gli annunci, è ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Almeno 174 persone sono state arrestate nel corso delleche si stanno svolgendo in 25 città della Russia, dove oggi sono attese centinaia di manifestazioni contro l'arresto dell'oppositore russo Alexey. I primi a scendere in piazza sono stati i sostenitori dinel Far East russo e in Siberia che hanno sfidato anche le temperature polari. Secondo il sito OVD-Info gli arresti sono stati almeno 174 e secondo MBKh al momento nelle diverse città sono scese in strada almeno 15.000 persone nonostante gli avvertimenti dellae le regole anti-Covid che vietano gli assembramenti. Intanto a, dove si prevede la protesta più grande, lasi prepara per respingere i manifestanti. La piazza Pushkin, area destinata alla manifestazione secondo gli annunci, è ...

