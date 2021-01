Protesta contro social “Tik Tok” a Napoli: “I bambini li portiamo nei parchi” (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I bambini li portiamo nei parchi, non devono stare su Tik Tok” è questo il messaggio che arriva oggi dai genitori partenopei in Protesta all’esterno dei giardini Ruoppolo a Napoli. Dopo la notizia della morte di una bambina palermitana avvenuta in seguito ad una sfida social, i genitori sono così scesi in piazza in sit-in. Insieme a loro anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, i consiglieri municipali Benedetta Sciannimanica, Laura Carcavallo, Rino Nasti, papà e consigliere della Quinta Municipalità e Fiorella Zabatta dell’esecutivo nazionale del Sole che Ride. “Non possiamo ignorare sicuramente che questi bambini sono nativi digitale – spiega Borrelli – ma serve più attenzione nell’utilizzo dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ilinei, non devono stare su Tik Tok” è questo il messaggio che arriva oggi dai genitori partenopei inall’esterno dei giardini Ruoppolo a. Dopo la notizia della morte di una bambina palermitana avvenuta in seguito ad una sfida, i genitori sono così scesi in piazza in sit-in. Insieme a loro anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, i consiglieri municipali Benedetta Sciannimanica, Laura Carcavallo, Rino Nasti, papà e consigliere della Quinta Municipalità e Fiorella Zabatta dell’esecutivo nazionale del Sole che Ride. “Non possiamo ignorare sicuramente che questisono nativi digitale – spiega Borrelli – ma serve più attenzione nell’utilizzo dei ...

