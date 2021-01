Prandelli: “La vittoria porta sempre il sorriso, oggi siamo stati squadra e sono contento” (Di domenica 24 gennaio 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Crotone: “La vittoria porta sempre il sorriso, vederlo sulla faccia di Franck non è una notizia. siamo stati squadra, abbiamo accorciato bene e giocato forse la miglior partita. Sul 2-0 poi abbiamo un po’ complicato le cose ma l’importante era vincere. I tre punti portano autostima oltre alla serenità, dobbiamo capire che possiamo fare certe partite”. Non è che manca qualcosa a centrocampo?“Nel calcio moderno quando hanno palla gli altri devi essere ordinato e aggressivo. La qualità deve essere di squadra, non dei singoli: bisogna mantenere la mentalità da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo lacon il Crotone: “Lail, vederlo sulla faccia di Franck non è una notizia., abbiamo accorciato bene e giocato forse la miglior partita. Sul 2-0 poi abbiamo un po’ complicato le cose ma l’imnte era vincere. I tre puntino autostima oltre alla serenità, dobbiamo capire che posfare certe partite”. Non è che manca qualcosa a centrocampo?“Nel calcio moderno quando hanno palla gli altri devi essere ordinato e aggressivo. La qualità deve essere di, non dei singoli: bisogna mantenere la mentalità da ...

