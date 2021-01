“Pompei. La città viva”: podcast settimanali raccontano la storia della città (Di sabato 23 gennaio 2021) Pompei: le foto del sito archeologico guarda le foto In attesa di poter nuovamente visitare lo splendido sito archeologico campano, Pompei. La città viva, con un podcast settimanale, racconta la storia della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. Nei diversi episodi, condotti da Carlo Annese, si alternano archeologi, studiosi e le voci narranti di Valeria Parrella, Pappi Corsicato, Cesare De Seta, Maurizio De Giovanni, Maria Pace Ottieri, ... Leggi su iodonna (Di sabato 23 gennaio 2021): le foto del sito archeologico guarda le foto In attesa di poter nuovamente visitare lo splendido sito archeologico campano,. La, con unsettimanale, racconta ladistrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. Nei diversi episodi, condotti da Carlo Annese, si alternano archeologi, studiosi e le voci narranti di Valeria Parrella, Pappi Corsicato, Cesare De Seta, Maurizio De Giovanni, Maria Pace Ottieri, ...

pompeii_sites : Ecco il terzo episodio del #podcast “Pompei. La città viva”, realizzato da @ElectaEditore con @PianoPItalia in vist… - SharonMWolf : RT @pompeii_sites: Ecco il terzo episodio del #podcast “Pompei. La città viva”, realizzato da @ElectaEditore con @PianoPItalia in vista del… - madeinpompei : Pompei, l'ordinanza del Comune per il decoro e il rispetto dell'ambiente in città - - TerraDiPalma : RT @pompeii_sites: Ecco il terzo episodio del #podcast “Pompei. La città viva”, realizzato da @ElectaEditore con @PianoPItalia in vista del… - antoniafalcone : RT @pompeii_sites: Ecco il terzo episodio del #podcast “Pompei. La città viva”, realizzato da @ElectaEditore con @PianoPItalia in vista del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei città Scoperta a Pompei, ritrovati due corpi intatti castelloincantato.it