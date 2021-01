Poliziotta barese morta a 27 anni dopo 3 interventi | condannati due medici di Taranto Il padre | Valeria ha avuto giustizia

cronaca_news : Poliziotta barese morta a 27 anni dopo 3 interventi, condannati due medici di Taranto. Il padre: 'Valeria ha avuto… - StraNotizie : Poliziotta barese morta a 27 anni dopo 3 interventi, condannati due medici di Taranto. Il padre: 'Valeria ha avuto… - NYbrooklyn_nets : Poliziotta barese morta a 27 anni dopo 3 interventi, condannati due medici di Taranto. Il padre: 'Valeria ha avuto… - rep_bari : Poliziotta barese morta a 27 anni dopo 3 interventi, condannati due medici di Taranto. Il padre: 'Valeria ha avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotta barese

La Repubblica

Un anno e 4 mesi a due medici dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, Antonio Di Pinto e Angelo D'Elia: Valeria Lepore morì nel 2014 ...Avrebbe travolto un agente della Polizia Locale, trascinandolo per alcune decine di metri sull'asfalto, per evitare una sanzione dopo aver abbandonato per strada un sacchetto di rifiuti e poi sarebbe ...