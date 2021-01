Pirlo recupera de Ligt: doppio tampone negativo, convocato per il Bologna (Di sabato 23 gennaio 2021) Andrea Pirlo recupera un elemento chiave in vista della sfida di domani col Bologna. Si tratta di Matthijs de Ligt, guarito dal Covid. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero: 'Matthijs de Ligt ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) Andreaun elemento chiave in vista della sfida di domani col. Si tratta di Matthijs de, guarito dal Covid. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero: 'Matthijs deha ...

TORINO. Andrea Pirlo recupera anche De Ligt: l'olandese è guarito dal Covid-19. Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito ...

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Bologna in vista del match di campionato in programma domenica 24 gennaio 2021 alle ore 12.30. Ecco quanto dichiarato alla vigilia della partita dall ...

