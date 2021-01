Philips 288E2UAE: monitor 4K da 28 pollici a 329 euro (Di sabato 23 gennaio 2021) Philips lancia il suo nuovo monitor da 28 pollici con risoluzione 4K. Si chiama 288E2UAE, è destinato alla produttività e costa 329 euro MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia l’arrivo sul mercato del monitor Philips 288E2UAE. Si tratta di una proposta volta al settore professionale, vanta un display pensato per le aziende sostanzialmente. Grazie ad un pannello ad alta risoluzione con un’ampia superficie, ma soprattutto, condito da un prezzo assolutamente competitivo. Non è un monitor da gaming ne vuole esserlo. Il Philips 288E2UAE possiede una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il tutto accompagnato da un contrasto pari a 1000:1 e ... Leggi su tuttotek (Di sabato 23 gennaio 2021)lancia il suo nuovoda 28con risoluzione 4K. Si chiama, è destinato alla produttività e costa 329MMD, partner licenziatario deia marchio, annuncia l’arrivo sul mercato del. Si tratta di una proposta volta al settore professionale, vanta un display pensato per le aziende sostanzialmente. Grazie ad un pannello ad alta risoluzione con un’ampia superficie, ma soprattutto, condito da un prezzo assolutamente competitivo. Non è unda gaming ne vuole esserlo. Ilpossiede una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il tutto accompagnato da un contrasto pari a 1000:1 e ...

HDblog : RT @HDblog: Philips 288E2UAE ufficiale: monitor 28' 4K per il lavoro a 329 euro - HWLegend : Il nuovo monitor Philips 288E2UAE (28'/71,1 cm), con i suoi 1,07 miliardi di colori, trasferimento dati USB 3.2 Sup… - togone76 : RT @HDblog: Philips 288E2UAE ufficiale: monitor 28' 4K per il lavoro a 329 euro - HDblog : Philips 288E2UAE ufficiale: monitor 28' 4K per il lavoro a 329 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Philips 288E2UAE monitor professionale Philips 288E2UAE: 4K al prezzo giusto Tech Princess Philips 288E2UAE: monitor 4K da 28 pollici a 329 euro

Philips lancia il suo nuovo monitor da 28 pollici con risoluzione 4K. Si chiama 288E2UAE, è destinato alla produttività e costa 329 euro.

Philips 288E2UAE: monitor 4K innovativo a 329 euro

Arriva per il mercato italiano il nuovo Philips 288E2UAE, ideato per lo smart working, le aziende e tutti gli utenti che sono alla ricerca di un monitor grande con un’alta risoluzione. Esso monta un ...

Philips lancia il suo nuovo monitor da 28 pollici con risoluzione 4K. Si chiama 288E2UAE, è destinato alla produttività e costa 329 euro.Arriva per il mercato italiano il nuovo Philips 288E2UAE, ideato per lo smart working, le aziende e tutti gli utenti che sono alla ricerca di un monitor grande con un’alta risoluzione. Esso monta un ...