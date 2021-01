Perché la Lombardia è finita in zona rossa per sbaglio? L’errore sui conteggi risolto dopo mesi con una telefonata (Di sabato 23 gennaio 2021) Sette giorni in zona rossa per un errore. È il caso della Lombardia, che da domani torna in zona arancione dopo la revisione dei dati sul monitoraggio sull’andamento della pandemia di Coronavirus da parte della Cabina di regia. Un errore che si sarebbe trascinato da almeno ottobre, risolto dopo una lunga telefonata tra chi materialmente cura i conteggi a Roma e Milano. E mentre i tecnici risolvevano, sul fronte politico lo scontro esplodeva. Da un lato il governatore lombardo Attilio Fontana ha ribadito che la regione ha «sempre fornito informazioni corrette», accusando Roma di «calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze»; dall’altro una coltre di dubbi, in attesa di effettiva verifica dei dati. La ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) Sette giorni inper un errore. È il caso della, che da domani torna inarancionela revisione dei dati sul monitoraggio sull’andamento della pandemia di Coronavirus da parte della Cabina di regia. Un errore che si sarebbe trascinato da almeno ottobre,una lungatra chi materialmente cura ia Roma e Milano. E mentre i tecnici risolvevano, sul fronte politico lo scontro esplodeva. Da un lato il governatore lombardo Attilio Fontana ha ribadito che la regione ha «sempre fornito informazioni corrette», accusando Roma di «calunniare laper coprire le proprie mancanze»; dall’altro una coltre di dubbi, in attesa di effettiva verifica dei dati. La ...

