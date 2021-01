"Perché hanno cambiato idea su Conte". Crosetto, dubbio su Mastella e Tabacci: cosa è successo negli ultimi 3 giorni (Di sabato 23 gennaio 2021) "Sarebbe facile fare dell'ironia". Guido Crosetto, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, dice di voler evitare di deridere chi corre in aiuto a Giuseppe Conte. "Io non ho mai visto vaffa-day di Grillo in cui si diceva 'via, entriamo con l'apriscatole per riportare Mastella e Tabacci'". Da qui il dubbio che sorge spontaneo al fondatore di Fratelli d'Italia: "Io mi chiedo cosa abbia fatto cambiare loro idea. Mastella e Tabacci criticavano il governo e negli ultimi tre giorni sono stati folgorati sulla via di Damasco?", si chiede in collegamento con Veronica Gentili quasi retoricamente. Poi la domanda che suona più come una riflessione destinata al premier e non solo: "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) "Sarebbe facile fare dell'ironia". Guido, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, dice di voler evitare di deridere chi corre in aiuto a Giuseppe. "Io non ho mai visto vaffa-day di Grillo in cui si diceva 'via, entriamo con l'apriscatole per riportare'". Da qui ilche sorge spontaneo al fondatore di Fratelli d'Italia: "Io mi chiedoabbia fatto cambiare lorocriticavano il governo etresono stati folgorati sulla via di Damasco?", si chiede in collegamento con Veronica Gentili quasi retoricamente. Poi la domanda che suona più come una riflessione destinata al premier e non solo: "La ...

