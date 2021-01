Perchè Carlotta Dell’Isola non mostra il carattere al GF Vip? Parla il fidanzato Nello Sorrentino (Di sabato 23 gennaio 2021) Carlotta Dell’Isola è un personaggio che al Grande Fratello Vip ha regalato poco. La ragazza, durante Temptation Island, aveva offerto al pubblico una parte della sua persona molto briosa e, il lato del suo carattere forte e spigoloso, non è ancora emerso nella Casa. Il fidanzato Nello Sorrentino, intervistato tra le pagine di Novella 2000,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 23 gennaio 2021)è un personaggio che al Grande Fratelloha regalato poco. La ragazza, durante Temptation Island, aveva offerto al pubblico una parte della sua persona molto briosa e, il lato del suoforte e spigoloso, non è ancora emerso nella Casa. Il, intervistato tra le pagine di Novella 2000,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MellyTzn : @Bnjmrj Discussione pacifica eh...ma sempre sul vino/alcool! Zenga diceva che non è giusto che chi non beve prend… - LSA96_ : Perché dite che Zenga ce l'ha con Tommaso? L'avevo lasciato che era contro Gloria e Carlotta ?? #tzvip - Chiamomilla : Qualcuno mi ricorda perché abbiamo osannato Carlotta a Temptation Island?#tzvip - miriamm64365188 : @ranoextra Credo con Tommaso e Giulia perché Stefy e Rosa le hanno dato il loro vino e Carlotta ha dato il suo a To… - Weed95995967 : @mara_memory Con Carlotta, che ha detto che lei il bicchiere lo prende anche so non beve perché è suo e gli tocca e decide lei a chi darlo -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Carlotta Carlotta Perego e il libro «La mia cucina botanica», l'intervista | Cook Corriere della Sera