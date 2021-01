Pellegrini nel recupero, la Roma batte 4-3 lo Spezia (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma – Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con lo Spezia e il trambusto conseguente all’incredibile sesto cambio, la Roma ospita all’Olimpico ancora lo Spezia di Italiano, in quella che è l’ultima giornata del girone d’andata. Mayoral e Roma in vantaggio Superato il quarto d’ora i giallorossi si portano in vantaggio: Spinazzola lancia in campo aperto Pellegrini, il numero sette controlla palla e dopo essere avanzato di qualche metro mette a centro area un rasoterra mancino perfetto per l’accorrente Mayoral, che batte Provedel. Papera di Pau Lopez Passano solo sette minuti e gli spezzini trovano la rete del pari con Piccoli, lesto a respingere in rete su un evidente errore del portiere Romanista, il quale smanaccia l’innocua conclusione di Farias ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)– Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con loe il trambusto conseguente all’incredibile sesto cambio, laospita all’Olimpico ancora lodi Italiano, in quella che è l’ultima giornata del girone d’andata. Mayoral ein vantaggio Superato il quarto d’ora i giallorossi si portano in vantaggio: Spinazzola lancia in campo aperto, il numero sette controlla palla e dopo essere avanzato di qualche metro mette a centro area un rasoterra mancino perfetto per l’accorrente Mayoral, cheProvedel. Papera di Pau Lopez Passano solo sette minuti e gli spezzini trovano la rete del pari con Piccoli, lesto a respingere in rete su un evidente errore del portierenista, il quale smanaccia l’innocua conclusione di Farias ...

IannielloBruno : @Valerio67313912 @81_ugo Su Pellegrini credo di aver detto più volte che se non lo fai giocare nel suo ruolo non gli puoi chiedere granché - RedJohn247 : @chrisfor_all Non serve perché brunetto é una garanzia, nel bene e nel male. #Pellegrini invece sono mesi che viene… - Notiziedi_it : Roma-Spezia 4-3, decide Pellegrini nel recupero - alessio_morra : Lorenzo #Pellegrini oltre a essere un mio pupillo è il vero capitano della #Roma, e non solo per il gol segnato all… - 8110JR : @Danilo31240979 io ??Tutti..tranne Pellegrini..gli ho criticato qualche prestazione ma nel giudizio complessivo l'ho sempre messo nella Roma -