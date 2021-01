Papa Francesco non celebrerà la messa di domenica a causa di un nuovo attacco di sciatalgia. Il pontefice reciterà l’Angelus (Di sabato 23 gennaio 2021) Papa Francesco domani, 24 gennaio, non presiederà la messa della domenica della parola di Dio, per un nuovo attacco di sciatalgia. Un’infiammazione al nervo sciatico che già,il 31 dicembre e il 1 gennaio, avevano impedito al pontefice di celebreare il Te Deum e la messa del primo giorno del 2021. La domenica della parola di Dio di domani, fa sapere l’ufficio stampa della Santa Sede, sarà quindi presieduta dall’Arcivescovo Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Mentre Papa Francesco guiderà la preghiera dell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. Anche l’incontro con il Corpo Diplomatico di lunedì 25 è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021)domani, 24 gennaio, non presiederà ladelladella parola di Dio, per undi. Un’infiammazione al nervo sciatico che già,il 31 dicembre e il 1 gennaio, avevano impedito aldi celebreare il Te Deum e ladel primo giorno del 2021. Ladella parola di Dio di domani, fa sapere l’ufficio stampa della Santa Sede, sarà quindi presieduta dall’Arcivescovo Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Mentreguiderà la preghiera deldalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. Anche l’incontro con il Corpo Diplomatico di lunedì 25 è ...

