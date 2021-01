Pallanuoto, Ungheria superiore: il Setterosa è fuori dalle Olimpiadi di Tokyo (Di sabato 23 gennaio 2021) Serviva un’impresa, una partita nella quale le azzurre partivano da sfavorite. Non è arrivato però il successo e dunque una cocente delusione per questo 2021: il Setterosa non sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d’argento in carica a Cinque Cerchi non potrà difendere il proprio piazzamento: nella semifinale del Preolimpico di Trieste, che assegnava l’ultimo pass per il Giappone, la Nazionale italiana femminile di Pallanuoto è uscita sconfitta per 13-10 con l’Ungheria. Un primo quarto da incubo dove a tenere in partita l’Italia ci ha pensato Giulia Gorlero con un paio di parate incredibili. Dominio assoluto per le magiare, a segno con Szilagyi e Keszthelyi due volte. Azzurre spaesate, con la tensione altissima che si è fatta sentire: un’infinità di errore da entrambi i lati della vasca. ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Serviva un’impresa, una partita nella quale le azzurre partivano da sfavorite. Non è arrivato però il successo e dunque una cocente delusione per questo 2021: ilnon sarà presente alledi. La medaglia d’argento in carica a Cinque Cerchi non potrà difendere il proprio piazzamento: nella semifinale del Preolimpico di Trieste, che assegnava l’ultimo pass per il Giappone, la Nazionale italiana femminile diè uscita sconfitta per 13-10 con l’. Un primo quarto da incubo dove a tenere in partita l’Italia ci ha pensato Giulia Gorlero con un paio di parate incredibili. Dominio assoluto per le magiare, a segno con Szilagyi e Keszthelyi due volte. Azzurre spaesate, con la tensione altissima che si è fatta sentire: un’infinità di errore da entrambi i lati della vasca. ...

