Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “L’Ungheria è una squadra che non ha bisogno di tranquillità perché ha grande qualità” (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ amarissima per l’Italia la semifinale del Preolimpico di Pallanuoto femminile: il Setterosa del CT Paolo Zizza si arrende alL’Ungheria per 10-13. Le azzurre sono fuori dai Giochi, come accadde soltanto a Sydney 2000, la prima edizione con la waterpolo in rosa alle Olimpiadi. Vola a Tokyo la selezione magiara del CT Attila Biro. Paolo Zizza al termine del match odierno ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, analizzando l’andamento dell’incontro: “La scelta portiere magiaro (Magyari al posto di Gangl, ndr) non mi ha sorpreso, è da tempo che la fa giocare abbastanza, loro hanno la caratteristica di alternare tanto i portieri. Mi ha sorpreso invece la nostra partenza, dal primo errore, quel blocco-non blocco in cui siamo stati a guardare nonostante sapessimo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ amarissima per l’Italia la semifinale del Preolimpico di: il Setterosa del CTsi arrende alper 10-13. Le azzurre sono fuori dai Giochi, come accadde soltanto a Sydney 2000, la prima edizione con la waterpolo in rosa alle Olimpiadi. Vola a Tokyo la selezione magiara del CT Attila Biro.al termine del match odierno ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, analizzando l’andamento dell’incontro: “La scelta portiere magiaro (Magyari al posto di Gangl, ndr) non mi ha sorpreso, è da tempo che la fa giocare abbastanza, loro hanno la caratteristica di alternare tanto i portieri. Mi ha sorpreso invece la nostra partenza, dal primo errore, quel blocco-non blocco in cui siamo stati a guardare nonostante sapessimo ...

E' amarissima per l'Italia la semifinale del Preolimpico di pallanuoto femminile: il Setterosa del CT Paolo Zizza si arrende all'Ungheria per 10-13. Le azzurre sono fuori dai Giochi, come accadde solt ...

Una sconfitta cocente che vale la non qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa viene battuto per 13-10 nella semifinale del Preolimpico di Trieste dall’Ungheria e manca dunque l’ultimo ...

