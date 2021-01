Pallanuoto femminile, pagelle Italia-Ungheria 10-13: Claudia Marletta la migliore delle azzurre (Di sabato 23 gennaio 2021) Una sconfitta cocente che vale la non qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa viene battuto per 13-10 nella semifinale del Preolimpico di Trieste dall’Ungheria e manca dunque l’ultimo pass per il Giappone. Andiamo a rivivere questa partita con le pagelle delle azzurre. pagelle Italia-Ungheria 10-13 Giulia Gorlero, 6,5: nel primo quarto è maestosa, con un paio di parate che tengono l’Italia in partita. Poi, come le compagne, cala alla distanza. Chiara Tabani, 7: ci prova in tutti i modi, è la giocatrice forse più duttile della squadra. Trova due reti d’orgoglio, ma non basta. Arianna Garibotti, voto 5: la condizione, dopo un infortunio in preparazione, non era delle migliori. Serata da dimenticare, sbaglia anche un ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Una sconfitta cocente che vale la non qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa viene battuto per 13-10 nella semifinale del Preolimpico di Trieste dall’e manca dunque l’ultimo pass per il Giappone. Andiamo a rivivere questa partita con le10-13 Giulia Gorlero, 6,5: nel primo quarto è maestosa, con un paio di parate che tengono l’in partita. Poi, come le compagne, cala alla distanza. Chiara Tabani, 7: ci prova in tutti i modi, è la giocatrice forse più duttile della squadra. Trova due reti d’orgoglio, ma non basta. Arianna Garibotti, voto 5: la condizione, dopo un infortunio in preparazione, non eramigliori. Serata da dimenticare, sbaglia anche un ...

E' amarissima per l'Italia la semifinale del Preolimpico di pallanuoto femminile: il Setterosa del CT Paolo Zizza si arrende all'Ungheria per 10-13. Le azzurre sono fuori dai Giochi, come accadde solt ...

Una sconfitta cocente che vale la non qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa viene battuto per 13-10 nella semifinale del Preolimpico di Trieste dall’Ungheria e manca dunque l’ultimo ...

