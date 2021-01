Pallamano, Mondiali Egitto 2021: vincono Germania, Danimarca e Spagna (Di sabato 23 gennaio 2021) Tutti i risultati della giornata di sabato 23 gennaio 2021 dei Mondiali di Pallamano, in corso di svolgimento in Egitto. Si sta completando la seconda fase a gironi, quella che determinerà le squadre che si giocheranno i quarti di finale. In apertura di giornata, il Qatar si è imposto con il punteggio di 28-23 sul Bahrain nel match del secondo gruppo. Per quanto riguarda il gruppo I invece, la Spagna si è imposta con un secco 38-23 sull’Uruguay. Nello stesso girone vince anche l’Ungheria, capace di superare la Polonia con il punteggio di 29-25. A seguire, l’Argentina ha superato la Croazia con il punteggio di 22-17 nella sfida valida per il Gruppo II. La Germania ha poi superato il Brasile con il punteggio di 31-24 (Gruppo I) e infine il Giappone è stato sconfitto dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Tutti i risultati della giornata di sabato 23 gennaiodeidi, in corso di svolgimento in. Si sta completando la seconda fase a gironi, quella che determinerà le squadre che si giocheranno i quarti di finale. In apertura di giornata, il Qatar si è imposto con il punteggio di 28-23 sul Bahrain nel match del secondo gruppo. Per quanto riguarda il gruppo I invece, lasi è imposta con un secco 38-23 sull’Uruguay. Nello stesso girone vince anche l’Ungheria, capace di superare la Polonia con il punteggio di 29-25. A seguire, l’Argentina ha superato la Croazia con il punteggio di 22-17 nella sfida valida per il Gruppo II. Laha poi superato il Brasile con il punteggio di 31-24 (Gruppo I) e infine il Giappone è stato sconfitto dalla ...

