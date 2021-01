Pallamano, Mondiali 2021: Germania eliminata, ecco le prime ammesse ai quarti di finale (Di sabato 23 gennaio 2021) Proseguono senza sosta i Mondiali di Pallamano 2021, che in Egitto hanno conosciuto i nomi delle prime tre formazioni ammesse ai quarti di finale, relativamente ai gruppi I e II del main round, che hanno determinato anche alcune squadre che lasceranno la competizione. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di sabato 23 gennaio. GRUPPO I: si è qualificata a punteggio pieno l’Ungheria, che grazie ad un determinante Mate Lekai da 8 gol ha sconfitto la Polonia per 30-26, con la Spagna che ha invece staccato il pass per le migliori otto superando per 38-23 l’Uruguay. Successo ininfluente per la Germania, già fuori dalla competizione, ma che si è imposta 31-24 sul Brasile. GRUPPO II: colpaccio dell’Argentina, che trascinata dal solito ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Proseguono senza sosta idi, che in Egitto hanno conosciuto i nomi delletre formazioniaidi, relativamente ai gruppi I e II del main round, che hanno determinato anche alcune squadre che lasceranno la competizione. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di sabato 23 gennaio. GRUPPO I: si è qualificata a punteggio pieno l’Ungheria, che grazie ad un determinante Mate Lekai da 8 gol ha sconfitto la Polonia per 30-26, con la Spagna che ha invece staccato il pass per le migliori otto superando per 38-23 l’Uruguay. Successo ininfluente per la, già fuori dalla competizione, ma che si è imposta 31-24 sul Brasile. GRUPPO II: colpaccio dell’Argentina, che trascinata dal solito ...

