Palermo, il padre della bimba morta per Tik Tok: "Non era in sé" Palermo, parla il padre della bimbina di 10 morta in seguito ad una challenge su Tik Tok. "Quando si è soffocata non era in sé" Parla il padre di Antonella, la bambina di Palermo morta in seguito ad una sfida sul Social Network Tik Tok. Angelo Sicomero si esprime sulla scelta di donare gli organi della figlia: "Il dono più bello che potevamo fare. Perché mia figlia era allegra, generosa. Tre bambini vivranno grazie ai suoi organi e le rivivrà con loro". Angelo, che di mestiere fa il muratore ed è padre di altre due bambine, continua: "Antonella voleva essere la regina, la star di Tik Tok e c'è riuscita. Devo stare calmo, è difficile. Tra due settimane sarò di nuovo papa e di nuovo di una femmina. Ma se potessi ...

Parla Angelo Sicomero, il papà della piccola Antonella, trovata negli scorsi giorni in bagno nella sua abitazione di Palermo, soffocata con una cintura ...

Dopo la tragedia di Palermo bloccato Tik Tok Nel mirino l’accesso agli under 13

E dispone, appunto, per Tik Tok «il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica». Per questo il Garante della Privacy “blocca” Ti ...

