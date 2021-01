Palermo, il Centro Sportivo a Torretta: sopralluogo e incontro per il finanziamento. Ecco quando partiranno i lavori (Di sabato 23 gennaio 2021) La nascita del Centro Sportivo del Palermo comincia a prendere forma.Questa mattina in quel di Torretta, luogo in cui sorgerà l'impianto, si sono dati appuntamento il presidente del credito Sportivo, Andrea Abodi, i vertici del club di Viale del Fante (Dario e Daniele Mirri con Rinaldo Sagramola) oltre al sindaco Leoluca Orlando a al vicepresidente della regione, Gaetano Armao. La società rosanero, come riporta l'edizione online de 'La Repubblica', ha mostrato ad Abodi una bozza di massima del progetto che servirà chiaramente come oggetto del futuro finanziamento. I lavori dovrebbero durare almeno sei mesi e partiranno poco prima dell'inizio dell'estate.Sono arrivate anche le parole dello stesso Abodi che, ai microfoni di Trm, ha rilasciato le seguenti ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) La nascita deldelcomincia a prendere forma.Questa mattina in quel di, luogo in cui sorgerà l'impianto, si sono dati appuntamento il presidente del credito, Andrea Abodi, i vertici del club di Viale del Fante (Dario e Daniele Mirri con Rinaldo Sagramola) oltre al sindaco Leoluca Orlando a al vicepresidente della regione, Gaetano Armao. La società rosanero, come riporta l'edizione online de 'La Repubblica', ha mostrato ad Abodi una bozza di massima del progetto che servirà chiaramente come oggetto del futuro. Idovrebbero durare almeno sei mesi epoco prima dell'inizio dell'estate.Sono arrivate anche le parole dello stesso Abodi che, ai microfoni di Trm, ha rilasciato le seguenti ...

