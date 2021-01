Orrore a Santo Domingo: italiana violentata, uccisa e chiusa nel frigo. Arrestato l’assassino (Di sabato 23 gennaio 2021) Morta dentro il frigorifero, legata e imbavagliata, con evidenti segni di violenza sessuale. E’ stata trovata così Claudia Lepore, 59enne di Carpi, in provincia di Modena, uccisa a Santo Domingo dove si era trasferita nel 2009 per aprire un residence a Punta Cana. Sembra che fosse intenzionata a tornare a vivere in Italia e che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar ‘Bel Ami’. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Il dubbio degli inquirenti è che sia morta assiderata. La confessione dell’assassino “La polizia ha Arrestato un 46enne del posto, Antonio Lantigua alias ‘El Chino’ considerato l’autore materiale dell’omicidio. Coinvolti nell’inchiesta anche due italiani”, si legge sul quotidiano. Si tratterebbe di un’ex ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Morta dentro ilrifero, legata e imbavagliata, con evidenti segni di violenza sessuale. E’ stata trovata così Claudia Lepore, 59enne di Carpi, in provincia di Modena,dove si era trasferita nel 2009 per aprire un residence a Punta Cana. Sembra che fosse intenzionata a tornare a vivere in Italia e che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar ‘Bel Ami’. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Il dubbio degli inquirenti è che sia morta assiderata. La confessione del“La polizia haun 46enne del posto, Antonio Lantigua alias ‘El Chino’ considerato l’autore materiale dell’omicidio. Coinvolti nell’inchiesta anche due italiani”, si legge sul quotidiano. Si tratterebbe di un’ex ...

