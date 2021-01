Ordine di blocco immediato di TikTok per l’Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) Una decisione drastica e necessaria. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto per TikTok il blocco immediato. Ha chiesto al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Ciò equivale ad un Ordine di blocco immediato di TikTok perché il social non ha al momento strumenti di verifica sicuri dell’identità e per il sito significa l’impossibilità di operare in Italia senza violare il provvedimento del garante. Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni. “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 gennaio 2021) Una decisione drastica e necessaria. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto peril. Ha chiesto al social il“dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Ciò equivale ad undidiperché il social non ha al momento strumenti di verifica sicuri dell’identità e per il sito significa l’impossibilità di operare in Italia senza violare il provvedimento del garante. Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni. “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 ...

Laprimapagina : Ordine di blocco immediato di #TikTok per l’Italia - DARKRAYTAKraY : RT @AlessLongo: equivale in pratica a un ordine di blocco immediato di TikTok, come spiegano dal Garante Privacy, perché TikTok non ha al m… - antoniopalmieri : RT @AlessLongo: equivale in pratica a un ordine di blocco immediato di TikTok, come spiegano dal Garante Privacy, perché TikTok non ha al m… - AlessLongo : equivale in pratica a un ordine di blocco immediato di TikTok, come spiegano dal Garante Privacy, perché TikTok non… - Marco1999Busa : RT @gspazianitesta: Grazie ai deputati firmatari di questo ordine del giorno - sul quale il Governo ha dato parere favorevole - che segnala… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine blocco Il garante della privacy blocca TikTok: "Deve accertare l'età degli utenti" la Repubblica Ordine di blocco immediato di TikTok per l’Italia

Ha chiesto al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Ciò equivale ad un ordine di blocco immediato di TikTok ...

Il garante della privacy blocca TikTok: “Deve accertare l’età degli utenti”

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto oggi per TikTok il blocco immediato. In particolare, formalmente ha chiesto al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti pe ...

Ha chiesto al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Ciò equivale ad un ordine di blocco immediato di TikTok ...Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto oggi per TikTok il blocco immediato. In particolare, formalmente ha chiesto al social il blocco immediato “dell’uso dei dati degli utenti pe ...