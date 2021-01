Nuova truffa Vodafone: attenzione, ecco cosa succede! (Di sabato 23 gennaio 2021) Continuano sempre a spron battuto le truffe riguardo la telefonia, questa volta a cadere in trappola sono i clienti Vodafone, i quali vengono raggirati attraverso la chat di messaggeria istantanea, quella più usata nel mondo e cioè Whatsapp. Purtroppo, proprio perchè viene usata da tantissime persone è diventata anche terreno per i truffatori, sempre pronti a cercare di far cadere in trappola le persone. La truffa riguardante Vodafone non è altro che un tentativo di rubare dati sensibili ai clienti per altri usi. Come funziona la truffa Vodafone Da diverso tempo, forse anche a causa del sovraffollamento delle linee fisse a seguito delle restrizioni da Covid-19, tanti utenti Vodafone, hanno registrato e segnalato notevoli problemi alle linee telefoniche ed internet. A ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) Continuano sempre a spron battuto le truffe riguardo la telefonia, questa volta a cadere in trappola sono i clienti, i quali vengono raggirati attraverso la chat di messaggeria istantanea, quella più usata nel mondo e cioè Whatsapp. Purtroppo, proprio perchè viene usata da tantissime persone è diventata anche terreno per itori, sempre pronti a cercare di far cadere in trappola le persone. Lariguardantenon è altro che un tentativo di rubare dati sensibili ai clienti per altri usi. Come funziona laDa diverso tempo, forse anche a causa del sovraffollamento delle linee fisse a seguito delle restrizioni da Covid-19, tanti utenti, hanno registrato e segnalato notevoli problemi alle linee telefoniche ed internet. A ...

