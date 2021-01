“Non basta tornare in presenza: vogliamo che la scuola sia al centro della politica” (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla vigilia del ritorno della zona arancione in Lombardia dopo una una settimana in rosso per errore, le scuole superiori bergamasche si stanno riattivando per riprendere la didattica in una modalità in presenza. Alla luce, anche, del documento della Prefettura di Milano diffuso nella giornata di sabato 23 gennaio, che sottolinea: “anche in Lombardia le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado riprenderanno la propria attività in presenza a decorrere da lunedì 25 gennaio”. Lasciando, tuttavia, all’autonomia scolastica di decidere per un “limitato differimento, funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa comunicazione agli studenti e alle loro famiglie”. Una conquista richiesta a gran voce da comitati studenteschi bergamaschi che nelle ultime settimane hanno “occupato” l’esterno delle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla vigilia del ritornozona arancione in Lombardia dopo una una settimana in rosso per errore, le scuole superiori bergamasche si stanno riattivando per riprendere la didattica in una modalità in. Alla luce, anche, del documentoPrefettura di Milano diffuso nella giornata di sabato 23 gennaio, che sottolinea: “anche in Lombardia le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado riprenderanno la propria attività ina decorrere da lunedì 25 gennaio”. Lasciando, tuttavia, all’autonomia scolastica di decidere per un “limitato differimento, funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa comunicazione agli studenti e alle loro famiglie”. Una conquista richiesta a gran voce da comitati studenteschi bergamaschi che nelle ultime settimane hanno “occupato” l’esterno delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Non basta Polonara, Baskonia si arrende ancora all’Alba Sportando Vaccini Covid 19, Lopalco: «Poche dosi in Puglia, non bastano per le richieste»

FOGGIA - «Possiamo accogliere tutti gli appelli» delle categorie professionali che chiedono di essere vaccinate, «ma non possiamo soddisfarli perché non abbiamo il vaccino": lo ha detto l’assessore al ...

Fnomceo: "Basta chiamarci eroi, vaccinare ora tutti i medici"

"Non vogliamo più essere chiamati eroi: pretendiamo fatti concreti per tutelare la nostra salute". È fermo il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odo ...

FOGGIA - «Possiamo accogliere tutti gli appelli» delle categorie professionali che chiedono di essere vaccinate, «ma non possiamo soddisfarli perché non abbiamo il vaccino": lo ha detto l'assessore al ...

"Non vogliamo più essere chiamati eroi: pretendiamo fatti concreti per tutelare la nostra salute". È fermo il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odo ...