Noleggio | le imprese si preparano alla mobilitazione | messi in crisi da un anno di stop

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 gennaio 2021) Martedì 26 gennaio, alle ore 10.30, dinanziPrefettura di Napoli Confesercenti Campania e Federorganizzeruna manifestazione di protesta per accendere i riflettori sul gravissimo problema delle aziende diauto e di autobus turistici, ignorati del tutto dal Governo Nazionale. Si tratta di oltre 1000 aziende in Campania, 4mila autobus da Gran Turismo fermi da quasi une migliaia di auto NCC con 6mila lavoratori senza occupazione (indotto diretto) e oltre mille lavoratori (di indotto indiretto) in ginocchio per i 10 mesi di inattività. Una intera filiera, composta non solo da imprenditori del settore, aziende dell’autoe degli NCC ma anche da autisti, meccanici, carrozzieri, elettrauti, gommisti e tappezzieri che è sull’orlo del fallimento. Ci ...