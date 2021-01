“Noi Campani” incontra gli assessore Serluca e Coppola. Focus sullo sport (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Nuova settimana e nuovo appuntamento online per il Comitato Cittadino ‘Noi Campani’. Ospiti dell’ultimo incontro gli assessori Carmen Coppola e Maria Carmela Serluca, la prima con deleghe alle politiche sociali, volontariato e rapporti con le contrade, la seconda, invece, delegata al Bilancio e al Patrimonio. Non solo, ad offrire il loro prezioso contributo anche i consiglieri Enzo Lauro, delegato allo sport e Renato Parente, presidente della commissione consiliare sport. Presenti il sindaco Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo e il consigliere regionale Gino Abbate. “Grazie a tutti gli assessori e rappresentanti istituzionali che scelgono di aprirsi al dialogo con il movimento. Siamo davvero molto soddisfatti del confronto, anima dei nostri meeting ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Nuova settimana e nuovo appuntamento online per il Comitato Cittadino ‘Noi’. Ospiti dell’ultimo incontro gli assessori Carmene Maria Carmela, la prima con deleghe alle politiche sociali, volontariato e rapporti con le contrade, la seconda, invece, delegata al Bilancio e al Patrimonio. Non solo, ad offrire il loro prezioso contributo anche i consiglieri Enzo Lauro, delegato alloe Renato Parente, presidente della commissione consiliare. Presenti il sindaco Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo e il consigliere regionale Gino Abbate. “Grazie a tutti gli assessori e rappresentanti istituzionali che scelgono di aprirsi al dialogo con il movimento. Siamo davvero molto soddisfatti del confronto, anima dei nostri meeting ...

